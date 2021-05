Draxler rinnova col PSG | l’annuncio ufficiale – VIDEO

(Di lunedì 17 maggio 2021)il rinnovo con il Paris Saint-Germain di: il tedesco in passato era stato accostato a Inter e Juventus Sfuma definitivamente l’ipotesi Serie A per Julian. Il centrocampista tedesco del Paris Saint-Germain, accostato in passato a Inter e Juventus, ha firmato il rinnovo contrattuale con il club campione di Francia. Come ufficializzato dal PSG,ha sottoscritto un nuovo accordo triennale fino al 2024. L’ex Wolfsburg era in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. #2024 pic.twitter.com/1VKGEtkFq3— Paris Saint-Germain (@PSG inside) May 17, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MCalcioNews : Adesso è ufficiale: Julian Draxler rinnova con il PSG fino al 2024 - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ????#PSG, #Draxler rinnova fino al 2024 ??L’annuncio del club #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - BombeDiVlad : ????#PSG, #Draxler rinnova fino al 2024 ??L’annuncio del club #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Draxler rinnova

Calcio News 24

Ufficiale il rinnovo con il Paris Saint - Germain di: il tedesco in passato era stato accostato a Inter e Juventus Sfuma definitivamente l'ipotesi Serie A per Julian. Il centrocampista tedesco del Paris Saint - Germain, accostato in passato a Inter e Juventus, ha firmato il rinnovo contrattuale con il club campione di Francia. Come ufficializzato dal PSG, ...Ufficiale il rinnovo con il Paris Saint - Germain di: il tedesco in passato era stato accostato a Inter e Juventus Sfuma definitivamente l'ipotesi Serie A per Julian. Il centrocampista tedesco del Paris Saint - Germain, accostato in passato a Inter e Juventus, ha firmato il rinnovo contrattuale con il club campione di Francia. Come ufficializzato dal PSG, ...Ufficiale il rinnovo con il Paris Saint-Germain di Draxler: il tedesco in passato era stato accostato a Inter e Juventus Sfuma definitivamente l’ipotesi Serie A per Julian Draxler. Il centrocampista t ...Draxler, obiettivo di mercato di Inter, Juventus e Milan, è pronto a rinnovare con il PSG: contratto da 7 milioni annui fino al 2024.