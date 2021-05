Depay tratta con il Barcellona | «Sto per prendere una decisione importante»

(Di lunedì 17 maggio 2021) Memphislascerà il Lione a parametro zero: iniziata lativa tra l’attaccante olandese e ilMemphislascerà il Lione a parametro zero. Iniziata lativa tra l’attaccante olandese e il, come annunciato da lui stesso sui social. «È il momento diil controllo della mia carriera e di fare una sceltaper il mio futuro. Ho deciso dire gli accordi con ilinsieme a a un gruppo di persone fidate. Deciderò la mia destinazione da solo e sarete i primi a saperla». L'articolo proviene da Calcio News 24.

