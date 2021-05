Daydreamer anticipazioni sul finale, Nihat non approva il matrimonio di Can e Sanem (Di lunedì 17 maggio 2021) Can e Sanem tornano finalmente insieme e a breve vedrete come il giovane fotografo protagonista di Daydreamer, riacquisterà completamente la memoria e deciderà di chiedere alla sua amata Sanem di diventare sua moglie. I due così non esistono nemmeno un attimo ad iniziare i preparativi per il loro matrimonio che avverrà in grande stile e con tutti gli onori che merita questa storia. Durante la festa per il loro fidanzamento non saranno presenti i genitori del Divit, ma al loro posso ci sarà Mihriban, la quale chiederà nel conto dei genitori del ragazzo la mano della dolce Sanem. Ed è a questo punto che tutti stanno tremando per il silenzio del padre della futura sposa. Nihat infatti ha visto soffrire molto sua figlia e forse ha ancora qualche perplessità nei confronti di Can. Alla fine ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 maggio 2021) Can etornano finalmente insieme e a breve vedrete come il giovane fotografo protagonista di, riacquisterà completamente la memoria e deciderà di chiedere alla sua amatadi diventare sua moglie. I due così non esistono nemmeno un attimo ad iniziare i preparativi per il loroche avverrà in grande stile e con tutti gli onori che merita questa storia. Durante la festa per il loro fidanzamento non saranno presenti i genitori del Divit, ma al loro posso ci sarà Mihriban, la quale chiederà nel conto dei genitori del ragazzo la mano della dolce. Ed è a questo punto che tutti stanno tremando per il silenzio del padre della futura sposa.infatti ha visto soffrire molto sua figlia e forse ha ancora qualche perplessità nei confronti di Can. Alla fine ...

