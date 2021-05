Covid in Italia, 3.455 contagi e 140 morti (Di lunedì 17 maggio 2021) Lo riferiscono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione. Ieri i casi positivi erano 404 su 6.895 tamponi. Risale il dato sui decessi con 21 morti registrati, contro gli 8 ... Leggi su ilroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Lo riferiscono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione. Ieri i casi positivi erano 404 su 6.895 tamponi. Risale il dato sui decessi con 21registrati, contro gli 8 ...

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - fattoquotidiano : A 15 mesi dalla scoperta del virus in Italia, il Fatto ha deciso di lanciare, a partire da voi lettori, un’indagine… - marcodimaio : La campagna vaccinale prosegue e dà i suoi frutti: l’Iss dopo la prima dose registra una riduzione dell'80% delle i… - infoitinterno : Covid oggi Italia e Lombardia, bollettino 17 maggio: 3.455 nuovi casi e 140 morti - Alfonso0070 : RT @LaCnews24: Coprifuoco alle 23, matrimoni con il green pass Covid e dal 21 giugno notti ''libere'': le regole in arrivo #calabrianotizie… -