Covid: al via cabina regia, a seguire Cdm su riaperture (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – E’ iniziata a Palazzo Chigi la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza sul timing delle riaperture. A seguire ci sarà il Consiglio dei ministri che dovrà approvare il nuovo decreto che detterà i tempi, rivisti, dell’allentamento delle misure, coprifuoco compreso. Al vertice in corso stanno prendendo parte anche il coordinatore e il portavoce del Cts, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – E’ iniziata a Palazzo Chigi laditra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza sul timing delle. Aci sarà il Consiglio dei ministri che dovrà approvare il nuovo decreto che detterà i tempi, rivisti, dell’allentamento delle misure, coprifuoco compreso. Al vertice in corso stanno prendendo parte anche il coordinatore e il portavoce del Cts, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

