Consiglio Figc, approvata la norma anti Superlega: chi partecipa è fuori dai campionati (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Consiglio Figc ha approvato ufficialmente la norma anti Superlega. Era già ormai stato deliberato che ci sarebbe stata una modifica all’articolo 16 delle Noif e su proposta del presidente Gabriele Gravina è stato messo su bianco che il Consiglio avrà facoltà di deliberare “la decadenza delle società professionistiche dall’affiliazione alla Figc se: a) partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla Figc; b) disputano gare e tornei amichevoli senza l’autorizzazione della Figc”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilha approvato ufficialmente la. Era già ormai stato deliberato che ci sarebbe stata una modifica all’articolo 16 delle Noif e su proposta del presidente Gabriele Gravina è stato messo su bianco che ilavrà facoltà di deliberare “la decadenza delle società professionistiche dall’affiliazione allase: a)no a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla; b) disputano gare e tornei amichevoli senza l’autorizzazione della”. SportFace.

