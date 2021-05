Bill Gates: gli venne chiesto di dimettersi dal Cda di Microsoft (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 3 maggio 2021 Bill Gates ha annunciato sui social che il matrimonio con sua moglie Melinda è giunto al capolinea. Si sposarono nel gennaio 1994 a Lanai nelle Hawaii, dopo 7 anni di fidanzamento e dal loro matrimonio, nacquero tre figli: Jennifer Kathrine nel 1996, dopo 3 anni, nel 1999, Rory John e l’ultima, nel 2002, Phoebe Adele. Insieme a Melinda, Bill fondò nel 2000 la Fondazione Bille & Melinda Gates, un’organizzazione umanitaria privata che si occupa di combattere alcune malattie come l’AIDS soprattutto nel Terzo mondo. Nel 2005, il Time diede loro il titolo di “Persone dell’Anno“, visto il loro impegno a livello filantropico ai tempi e ancora oggi: 4 mesi fa hanno donato 250milioni di dollari per la lotta, a livello mondiale, al Covid. Bill Gates e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 3 maggio 2021ha annunciato sui social che il matrimonio con sua moglie Melinda è giunto al capolinea. Si sposarono nel gennaio 1994 a Lanai nelle Hawaii, dopo 7 anni di fidanzamento e dal loro matrimonio, nacquero tre figli: Jennifer Kathrine nel 1996, dopo 3 anni, nel 1999, Rory John e l’ultima, nel 2002, Phoebe Adele. Insieme a Melinda,fondò nel 2000 la Fondazionee & Melinda, un’organizzazione umanitaria privata che si occupa di combattere alcune malattie come l’AIDS soprattutto nel Terzo mondo. Nel 2005, il Time diede loro il titolo di “Persone dell’Anno“, visto il loro impegno a livello filantropico ai tempi e ancora oggi: 4 mesi fa hanno donato 250milioni di dollari per la lotta, a livello mondiale, al Covid.e ...

