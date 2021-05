Atp Ginevra 2021 | il montepremi e il prize money con Roger Federer

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 16 al 22 maggio.fa il suo ritorno in campo sulla terra rossa, dopo aver presenziato nel torneo di Doha dove è stato eliminato ai quarti di finale. Lo svizzero sarà la prima testa di serie nel torneo di casa: cresce l’attesa per rivederlo in campo. E’ di 419.470 euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 41 mila euro. Esattamente 5.415 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5.415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9.000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14.000 (45 punti) SEMIFINALE: €21.000 (90 ...

In campo anche Fabio Fognini, opposto a Pella, mentre spicca il derby azzurro Travaglia - Cecchinato PROGRAMMA 250 2021 (18 MAGGIO) CENTER COURT dalle ore 12.00 - Fucsovics vs (LL) ... Quattro gli incontri di primo turno andati in scena a Ginevra (Svizzera), sede dell'ATP 250. Sulla terra rossa elvetica le attenzioni del mondo saranno tutte su Roger Federer che tornerà a disputare u ... Ecco come vedere il secondo turno tra Federer e Andujar in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Ginevra 2021