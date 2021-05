Amici di Maria De Filippi, un ex volto del talent svela il sesso del suo bebè in arrivo (Di lunedì 17 maggio 2021) Un ex volto noto di Amici di Maria De Filippi sta per diventare papà. Stiamo parlando di un deejay italiano molto amato che ha fatto parte del cast del programma di Canale 5 in qualità di giudice: Gabry Ponte. Il quarantottenne ha partecipato al talent dal 2013 al 2015 e a condividere con lui il ruolo di giudice ai tempi c’erano Sabrina Ferilli e Luca Argentero. Nel 2020, poi, aveva fatto ritorno ad Amici di Maria De Filippi, questa volta insieme a Vanessa Incontrada. Ponte, che è noto al pubblico per i tanti successi musicali che hanno animato le serate delle più importanti discoteche del mondo, aveva annunciato la dolce attesa della sua compagna ad aprile. Nelle scorse ore, invece, Gabry ha voluto condividere con i suoi follower un altro pezzo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 maggio 2021) Un exnoto didiDesta per diventare papà. Stiamo parlando di un deejay italiano molto amato che ha fatto parte del cast del programma di Canale 5 in qualità di giudice: Gabry Ponte. Il quarantottenne ha partecipato aldal 2013 al 2015 e a condividere con lui il ruolo di giudice ai tempi c’erano Sabrina Ferilli e Luca Argentero. Nel 2020, poi, aveva fatto ritorno addiDe, questa volta insieme a Vanessa Incontrada. Ponte, che è noto al pubblico per i tanti successi musicali che hanno animato le serate delle più importanti discoteche del mondo, aveva annunciato la dolce attesa della sua compagna ad aprile. Nelle scorse ore, invece, Gabry ha voluto condividere con i suoi follower un altro pezzo ...

