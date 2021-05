Valle Caudina | assembramenti davanti un bar | carabiniere aggredito da un 29enne

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Nella tarda serata di ieri, ad Airola, i carabinieri della Stazione CC di Sant’Agata de’ Goti sono intervenuti presso un bar in via Roma, poiché era stato segnalato un assembramento di persone, che non rispettavano le misure sul distanziamento sociale e non indossavano i dispositivi di protezione individuale. Una volta giunti sul posto, un avventore,originario di Cervinara (AV), all’invito dei militari di pattuglia a indossare la mascherina, in evidente stato di agitazione, inveiva contro minacciandoli e avventandosi contro. Nel frattempo, sopraggiungeva altro militare che, libero dal servizio, stava transitando con la sua autovettura e, notando il parapiglia, si era fermato a dare una mano ai suoi colleghi per tentare di bloccare la persona esagitata. Nella colluttazione scaturita, uno dei carabinieri ha riportato ...