Traffico Roma del 16-05-2021 ore 12 | 30

(Di domenica 16 maggio 2021) Luceverderitrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi alla Borghesiana a causa di un incidente avvenuto sulla Casilina all’altezza di via di Rocca Cencia Ci sono rallentamenti In entrambe le direzioni di marcia sul raccordo in carreggiata interna code a tratti perintenso tra le uscite Prenestina e Tuscolana e dalla p alla Ardeatina lavori e riduzione di carreggiata su via della Pineta Sacchetti via Emma perodi via San Cleto papà frequente la formazione di rallentamenti e code a partire dalla galleria Giovanni XXIII verso Primavalle proseguono i lavori in corso anche a San Giovanni senso unico di marcia in via La Spezia da via Nola Altamura e in largo Brindisi da via Altamura a Piazzale Appio Per quanto riguarda il trasporto ferroviario sulla linea regionale-civitacastellana-viterbo per lavori circolazione ...