Traffico Roma del 16-05-2021 ore 07 | 30

(Di domenica 16 maggio 2021) Luceverdeuna buona domenica ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste prime ore del mattino sulla rete viaria della capitale ricordiamo la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali deviate 5 linee di borse che normalmente vi transitano al Gianicolense sono stati prorogati fino al prossimo 11 giugno lavori al gasdotto su via della Pisana dove si viaggia a senso unico di marcia da via dei Grimaldi a via San Giovanni disciplina temporanee della circolazione e della Sosta anche nelle vie limitrofe proseguendo in uscita dalla città alla di fuori del raccordo altri lavori comportano una restringimento di carreggiata con senso unico alternato all’altezza di via nurachi in direzione di Ponte Galeria in tema di trasporto ferroviario sulla linea regionale-civitacastellana-viterbo per lavori fino al ...