«Ricordo quando i tifosi del Napoli venivano a Firenze in ogni modo, anche in Ape» (Di domenica 16 maggio 2021) I tifosi del Napoli che invadevano Firenze. Se li ricorda Gianni De Magistris, ex pallanuotista, fiorentino, argento alle Olimpiadi del 1976, intervistato dal Corriere fiorentino. «Se la Fiorentina non fosse stata salva, quella col Napoli sarebbe stata una gara diversa. Ma con la salvezza in tasca, della gara contro il Napoli interessa solo l’aspetto futuribile, soprattutto se Gattuso sarà il prossimo allenatore viola». «A Gattuso vorrei dire di non dare retta a nessuno e venire a Firenze. Mi piace perché ha sempre avuto carattere, non si tira mai indietro». «Mi piacerebbe se le tifoserie fossero. Mi piacerebbe che il calcio fosse uno spettacolo in generale. Sono stato decine di volte in America a seguire l’Nba e il baseball, dove corrono soldi e interessi, e mai ho mai assistito a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 maggio 2021) Idelche invadevano. Se li ricorda Gianni De Magistris, ex pallanuotista, fiorentino, argento alle Olimpiadi del 1976, intervistato dal Corriere fiorentino. «Se la Fiorentina non fosse stata salva, quella colsarebbe stata una gara diversa. Ma con la salvezza in tasca, della gara contro ilinteressa solo l’aspetto futuribile, soprattutto se Gattuso sarà il prossimo allenatore viola». «A Gattuso vorrei dire di non dare retta a nessuno e venire a. Mi piace perché ha sempre avuto carattere, non si tira mai indietro». «Mi piacerebbe se le tifoserie fossero. Mi piacerebbe che il calcio fosse uno spettacolo in generale. Sono stato decine di volte in America a seguire l’Nba e il baseball, dove corrono soldi e interessi, e mai ho mai assistito a ...

- napolista : L'ex pallanuotista De Magistris, tifoso viola al Corriere: «A Gattuso vorrei dire di non dar retta a nessuno e di v…

