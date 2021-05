Quando ad «Amici» di Maria De Filippi vince l’amore dei fidanzati Giulia e Sangiovanni (Di domenica 16 maggio 2021) Si è giovani una sola volta nella vita. Ed è quando la si mangia con gli occhi, anche mentre esitano, tremanti di paura, davanti al proprio sogno d’oro. Come gli occhi di Sangiovanni e Giulia Stabile, cantautore e ballerina, neanche 20 anni nei loro rispettivi 18 e 19, emozionati davanti al premio che si contendono e, fidanzati, innamorati l’un l’altro da non trattenersi e proteggersi oltre la propria pelle, stringersi pure da avversari. Leggi su vanityfair (Di domenica 16 maggio 2021) Si è giovani una sola volta nella vita. Ed è quando la si mangia con gli occhi, anche mentre esitano, tremanti di paura, davanti al proprio sogno d’oro. Come gli occhi di Sangiovanni e Giulia Stabile, cantautore e ballerina, neanche 20 anni nei loro rispettivi 18 e 19, emozionati davanti al premio che si contendono e, fidanzati, innamorati l’un l’altro da non trattenersi e proteggersi oltre la propria pelle, stringersi pure da avversari.

