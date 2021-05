Piazza Bologna, aggrediscono e picchiano brutalmente senza motivo due giovani: arrestati tre ragazzi (Di domenica 16 maggio 2021) Una lite senza motivo, almeno apparentemente. Ma stavolta non l’hanno passata liscia, i due ragazzi che hanno aggredito e picchiato due giovani di poco più grandi di loro. Sono infatti stati arrestati ieri sera per resistenza, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e lesioni gravi R.D., romano 22enne, V.C., romeno 23enne e E.A., romano 22enne. Leggi anche: Soccorre la vittima di una rapina e viene aggredito da un uomo che picchia pure un poliziotto: arrestato 47enne Ad arrestarli, a Piazza Bologna, quattro agenti della Polizia di Stato liberi dal servizio rispettivamente in forza presso il commissariato S.Lorenzo, Porta Pia, Tor Carbone e Piazza Dante di Napoli, che si sono accorti di quanto stava accadendo e sono rapidamente intervenuti. I tre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021) Una lite, almeno apparentemente. Ma stavolta non l’hanno passata liscia, i dueche hanno aggredito e picchiato duedi poco più grandi di loro. Sono infatti statiieri sera per resistenza, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e lesioni gravi R.D., romano 22enne, V.C., romeno 23enne e E.A., romano 22enne. Leggi anche: Soccorre la vittima di una rapina e viene aggredito da un uomo che picchia pure un poliziotto: arrestato 47enne Ad arrestarli, a, quattro agenti della Polizia di Stato liberi dal servizio rispettivamente in forza presso il commissariato S.Lorenzo, Porta Pia, Tor Carbone eDante di Napoli, che si sono accorti di quanto stava accadendo e sono rapidamente intervenuti. I tre ...

