Papa Francesco | in Birmania Dio converta i cuori di tutti alla pace

(Di domenica 16 maggio 2021) 'Oggi voglio portare sull'altare del Signore le sofferenze del vostro popolo e pregare con voi perché Diodi'. Lo ha dettonella messa in San Pietro per ...

Advertising

Pontifex_it : L’abuso sui minori è un “omicidio psicologico”, una cancellazione dell’infanzia. La protezione dei bambini contro l… - Pontifex_it : Una società che non accoglie la vita smette di vivere. I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo!… - elenabonetti : Da Papa Francesco oggi un incoraggiamento grande a fare ancora e sempre di più perché la ripartenza passi dalle bam… - sassuolino : RT @DantiNicola: Un Paese senza figli è un Paese destinato a morire. Ecco perché occorre invertire la rotta. Ecco perché abbiamo fortemente… - alberto_botto : RT @pierofassino: Il conto delle vittime in #Myanmar è calato, i giovani hanno cambiato strategia: organizzano proteste con meno partecipan… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

'Oggi voglio portare sull'altare del Signore le sofferenze del vostro popolo e pregare con voi perché Dio converta i cuori di tutti alla pace'. Lo ha dettonella messa in San Pietro per la comunità dei fedeli del Myanmar. 'La preghiera di Gesù ci aiuti a custodire la fede anche nei momenti difficili, a essere costruttori di unità, a ...Cosìnell'omelia della messa. "So che alcune situazioni politiche e sociali sono più grandi di voi, ma l'impegno per la pace e la fraternità nasce sempre dal basso: ciascuno, nel ...Monito del Santo Padre pronunciando l'omelia durante la messa per la comunità birmana residente a Roma. "La logica dei partiti, la ...Ha raccomandato unità, Papa Francesco, durante l'omelia per la santa messa presso l'Altare della Cattedra, nella Basilica vaticana, ...