Paolo Bonolis | di cosa parla il suo libro?

Leggi su solodonna

(Di domenica 16 maggio 2021) Spesso sui sociallegge ai suoi seguaci stralci del suo“Perchévo da solo”. Ma diil suo simpaticissimo romanzo? Come è venuta al conduttore l’idea di scriverlo? Scopriamolo insieme!è uno dei conduttori più amati della televisione e, proprio per questo, anche sui social vanta un discreto seguito. L’uomo, però, non è molto attivo su Instagram e usa la piattaforma soprattutto Articolo completo: dal blog SoloDonna