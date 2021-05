MotoGP, Fabio Quartararo: “Questo terzo posto è come una vittoria” (Di domenica 16 maggio 2021) Si temeva una gara pazza a Le Mans (Francia), sede del quinto round del Mondiale 2021 di MotoGP, e così è stato. Le variabili condizioni meteorologiche hanno costretto i piloti a dover cambiare moto, dopo aver iniziato con un assetto da asciutto. Nel vorticoso rimescolarsi di carte, il francese Fabio Quartararo è riuscito con le unghie e con i denti a conquistare un terzo posto importante per la classifica mondiale, visto che il transalpino torna in vetta alla graduatoria, tenuto conto della quarta piazza del pilota della Ducati Francesco “Pecco” Bagnaia, ora distante solo una lunghezza. “Non so quali gomme avessero gli altri, ma le mie erano distrutte. Erano delle condizioni molto difficili, noi siamo andati abbastanza bene. E’ davvero una vittoria per me, sono felicissimo“, le parole ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Si temeva una gara pazza a Le Mans (Francia), sede del quinto round del Mondiale 2021 di, e così è stato. Le variabili condizioni meteorologiche hanno costretto i piloti a dover cambiare moto, dopo aver iniziato con un assetto da asciutto. Nel vorticoso rimescolarsi di carte, il franceseè riuscito con le unghie e con i denti a conquistare unimportante per la classifica mondiale, visto che il transalpino torna in vetta alla graduatoria, tenuto conto della quarta piazza del pilota della Ducati Francesco “Pecco” Bagnaia, ora distante solo una lunghezza. “Non so quali gomme avessero gli altri, ma le mie erano distrutte. Erano delle condizioni molto difficili, noi siamo andati abbastanza bene. E’ davvero unaper me, sono felicissimo“, le parole ...

vitasportivait : ????? #MotoGP | #LeMansGP ???? ??Il momento A 6?? giri dalla fine ???? Johann #Zarco sorpassa ???? Fabio #Quartararo e gu… - forix : MotoGP, drivers' championship: Fabio Quartararo (80 points), Francesco Bagnaia (79), Johann Zarco (68) - Nico_Ballabio10 : Contento per Fabio gara difficile ma un ottimo terzo posto per il mondiale #FrenchGP #MotoGP - yolandaroez : MotoGP RACE: 1. Jack Miller 2. Johann Zarco 3. Fabio Quartararo - artvworld : RT @giroveloce: Bravissimi Zarco, Fabio, Pecco sfortunatissimo Morbidelli, 16mo giusto per la beffa. #motogp #frenchgp -