Mostre, dal 20 maggio a Napoli il genio di Monet (Di domenica 16 maggio 2021) La grande mostra internazionale “Claude Monet: the Immersive Experience” arriva a Napoli dal 20 maggio, nella seicentesca Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi, nei pressi del MANN – Museo Archeologico Nazionale.Dopo Barcellona, Bruxelles, Milano e Torino, la coloratissima mostra immersiva adatta a tutta la famiglia arricchisce la monumentale Chiesa di San Potito, nel cuore del centro storico di Napoli. Un’esposizione site specific che si fonde con il luogo in cui si trova, rendendo l’esperienza unica. A scegliere Napoli come location è Exhibition Hub, società di Bruxelles specializzata nella progettazione e produzione di Mostre immersive. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) La grande mostra internazionale “Claude: the Immersive Experience” arriva adal 20, nella seicentesca Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi, nei pressi del MANN – Museo Archeologico Nazionale.Dopo Barcellona, Bruxelles, Milano e Torino, la coloratissima mostra immersiva adatta a tutta la famiglia arricchisce la monumentale Chiesa di San Potito, nel cuore del centro storico di. Un’esposizione site specific che si fonde con il luogo in cui si trova, rendendo l’esperienza unica. A sceglierecome location è Exhibition Hub, società di Bruxelles specializzata nella progettazione e produzione diimmersive. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

paoloigna1 : RT @PalazzoGrimani: ??- 4 alla riapertura di #PalazzoGrimani! Dal 20/05 con le mostre #DomusGrimani - La Sala del Doge e #Archinto L’inte… - TDSestieri : RT @PalazzoGrimani: ??- 4 alla riapertura di #PalazzoGrimani! Dal 20/05 con le mostre #DomusGrimani - La Sala del Doge e #Archinto L’inte… - PalazzoGrimani : ??- 4 alla riapertura di #PalazzoGrimani! Dal 20/05 con le mostre #DomusGrimani - La Sala del Doge e #Archinto L’… - DottGallesi : SIMEST, PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE: dal 3 giugno le domande per i finanziamenti agevolati per la partecipazion… - BortoneMauro : RT @LecceSette: Dal 21 maggio riapre il Must: in programma due nuove mostre contemporanee -