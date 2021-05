Medio Oriente, Onu: 'Basta attacchi a civili e media' (Di domenica 16 maggio 2021) Sul conflitto in Medio Oriente arriva un forte appello dell'Onu a fermare le violenze. 'Qualsiasi attacco indiscriminato contro le strutture civili dei media viola il diritto internazionale, va ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 maggio 2021) Sul conflitto inarriva un forte appello dell'Onu a fermare le violenze. 'Qualsiasi attacco indiscriminato contro le strutturedeiviola il diritto internazionale, va ...

GiuseppeConteIT : Grandissima preoccupazione per l’escalation di violenza in Medio Oriente. Si lavori subito per un cessate il fuoco… - repubblica : ?? Medio Oriente, notte di razzi su Israele e bombe su Gaza. Distrutta casa del leader di Hamas. Oggi il Consiglio d… - repubblica : ?? Medio Oriente, l'appello del Papa per lo stop alle violenze: 'Morte dei bambini terribile e inaccettabile' - GiulioMarini2 : RT @giampie3: Madonna di Fatima ti supplico per la conversione dei peccatori e per la pace in Medio Oriente Amen ????? - Sulserio1 : RT @AngiKappa: #GazaUnderAttack Offensiva di #Israele contro #Hamas Distrutta la sede delle testate giornalistiche Al Jazeera e Ap in gratt… -