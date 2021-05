Mauro Icardi potrebbe tornare a giocare sui campi di Serie A (Di domenica 16 maggio 2021) Mauro Icardi e la Serie A potrebbero incontrarsi ancora. Il Milan cerca un attaccante di livello da affiancare ad Ibrahimovic. Quale sarà il futuro di Mauro Icardi? L’attaccante del Paris Saint-Germain potrebbe dire addio alla Ligue 1 a fine stagione. Per l’ex Inter non è da escludere un ritorno in Serie A. Il motivo? Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 16 maggio 2021)e laro incontrarsi ancora. Il Milan cerca un attaccante di livello da affiancare ad Ibrahimovic. Quale sarà il futuro di? L’attaccante del Paris Saint-Germaindire addio alla Ligue 1 a fine stagione. Per l’ex Inter non è da escludere un ritorno inA. Il motivo? Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

