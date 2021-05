Luca Argentero, bellissimo regalo dalla Rai: i fan esultano (Di domenica 16 maggio 2021) Luca Argentero, bellissimo regalo dalla Rai nelle prossime settimane per titti i fan dell’attore torinese. La notizia è ufficiale L’estate si avvicina e comincia anche la stagione delle repliche, sia in Rai che su Mediaset. Ma ci sono comunque notizie in grado di scatenare l’entusiasmo dei fan, come l’ultima conferma sui palinsesti di Rai Uno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 16 maggio 2021)Rai nelle prossime settimane per titti i fan dell’attore torinese. La notizia è ufficiale L’estate si avvicina e comincia anche la stagione delle repliche, sia in Rai che su Mediaset. Ma ci sono comunque notizie in grado di scatenare l’entusiasmo dei fan, come l’ultima conferma sui palinsesti di Rai Uno L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

H4BITTT : luca argentero ho fatto tanti pensieri impuri su di te denunciami.....mi pento e mi dolgo dei mie peccati......amen..... - H4BITTT : RT @frequila: @H4BITTT pensa se questa ti seguisse sul finsta probabilmente dodici denunce luca argentero here we are - frequila : @H4BITTT pensa se questa ti seguisse sul finsta probabilmente dodici denunce luca argentero here we are - Lucia_amanim : @michelaa60 @SckFra @Manuel_Real_Off Nel post viene scritto 'il più amato dagli italiani è lui'...molte hanno inser… - Sentenza2020 : RT @CavBiancoNero3: @GoalItalia Tra i due c’è lo stesso divario che c’è tra DeNiro e Luca Argentero -