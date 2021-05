LIVE Venezia-Schio 53-35, Gara-5 basket femminile in DIRETTA: vantaggio ampio per la Reyer a fine terzo quarto (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout Venezia. 58-46 Piazzato dalla media distanza di Gruda. Pan in lunetta non riesce a convertire il libero supplementare. 58-44 FRANCESCA PAAAAAN! Attacca, alza la parabola vincente e subisce il fallo! 56-44 Tripla di Sottana! Schio vuole giocarsela fino in fondo! 56-41 Rimbalzo offensivo e canestro di Andrè. fine terzo quarto: Venezia-Schio 56-39 Attura si prende l’ultimo tiro in isolamento ma non arriva nemmeno a canestro. 56-39 Sottana attacca il canestro e va a bersaglio con l’appoggio al vetro. 56-37 Rimbalzo offensivo di Howard, segna Fagbenle. 54-37 Canestro rapido di André. 54-35 1/2 ai liberi per Howard. 53-35 Che accelerazione di Francesca Pan! Venezia non lascia ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout. 58-46 Piazzato dalla media distanza di Gruda. Pan in lunetta non riesce a convertire il libero supplementare. 58-44 FRANCESCA PAAAAAN! Attacca, alza la parabola vincente e subisce il fallo! 56-44 Tripla di Sottana!vuole giocarsela fino in fondo! 56-41 Rimbalzo offensivo e canestro di Andrè.56-39 Attura si prende l’ultimo tiro in isolamento ma non arriva nemmeno a canestro. 56-39 Sottana attacca il canestro e va a bersaglio con l’appoggio al vetro. 56-37 Rimbalzo offensivo di Howard, segna Fagbenle. 54-37 Canestro rapido di André. 54-35 1/2 ai liberi per Howard. 53-35 Che accelerazione di Francesca Pan!non lascia ...

