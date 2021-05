Linciaggio in strada a Scampia, malmenato e gettato in un cassonetto: smentiti i presunti abusi sui nipoti (Di domenica 16 maggio 2021) Un uomo è stato linciato in strada sabato pomeriggio a Scampia, quartiere di Napoli. Una vera e propria folla l’avrebbe circondato e malmenato, con l’accusa di aver perpetrato presunti abusi sessuali sui nipoti minorenni, per poi gettarlo in un cassonetto. Sono intervenute le forze dell’ordine per salvarlo dalla furia della folla, riuscendoci non senza difficoltà, e ora si indaga sull’accaduto. Da quanto riscontrato dai medici, sui bambini, figli del fratello, non sarebbero emersi segni di violenze sessuali. Scampia, linciato in strada con l’accusa di abusare dei nipoti Decine e decine di persone, circa una settantina, residenti nella Vela Celeste di Scampia, si sono riversate in ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 maggio 2021) Un uomo è stato linciato insabato pomeriggio a, quartiere di Napoli. Una vera e propria folla l’avrebbe circondato e, con l’accusa di aver perpetratosessuali suiminorenni, per poi gettarlo in un. Sono intervenute le forze dell’ordine per salvarlo dalla furia della folla, riuscendoci non senza difficoltà, e ora si indaga sull’accaduto. Da quanto riscontrato dai medici, sui bambini, figli del fratello, non sarebbero emersi segni di violenze sessuali., linciato incon l’accusa di abusare deiDecine e decine di persone, circa una settantina, residenti nella Vela Celeste di, si sono riversate in ...

