Le banalità di Gad Lerner sulla guerra in Israele

(Di domenica 16 maggio 2021) “Lo sfratto di quattro case abitate da palestinesi giustificato come restituzione perché 73 anni fa avevano proprietari ebrei è un caso di pulizia etnica. In base a questo principio quante case andrebbero restituite ai palestinesi”? Così Gadin un tweet risolve il conflitto tra israeliani e palestinesi. In sintesi, perè una questione “immobiliare”: come se fosse un console romano ai tempi della nascita di Cristo, il “giornalista” alza il dito come i “mercanti del tempio”. Non occorre essere Gesù per comprendere come il pensiero disia svilente e a dir poco riduttivo.si dimostra tutto il contrario di un giornalista. L’opinionista da divano Domenico Quirico – a differenza di, è stato anche sequestrato per molti mesi in Siria come corrispondente di ...