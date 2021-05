La riforma della giustizia di Cartabia? E’ scritta dall’Ue (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag – Si discute da tempo della necessità di una profonda riforma della giustizia. Questo in virtù dei continui scandali che colpiscono la nostra magistratura, ma non solo. Al netto delle preferenze politiche personali, appare chiaro come la fiducia dei cittadini nella giustizia sia ormai al minimo storico. Pertanto, analizzando l’annuncio sul piano almeno prettamente teorico, dovremmo ritenerci soddisfatti delle novità annunciate di recente dal guardasigilli Marta Cartabia.La riforma della giustizia targata Cartabia è scritta dall’UeEppure, siamo costretti a constatare che le eventuali misure, se attuate, rischierebbero di rivelarsi ulteriormente dannose. Stando alle linee ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag – Si discute da temponecessità di una profonda. Questo in virtù dei continui scandali che colpiscono la nostra magistratura, ma non solo. Al netto delle preferenze politiche personali, appare chiaro come la fiducia dei cittadini nellasia ormai al minimo storico. Pertanto, analizzando l’annuncio sul piano almeno prettamente teorico, dovremmo ritenerci soddisfatti delle novità annunciate di recente dal guardasigilli Marta.LatargataEppure, siamo costretti a constatare che le eventuali misure, se attuate, rischierebbero di rivelarsi ulteriormente dannose. Stando alle linee ...

Advertising

lauraboldrini : Secondo Salvini questo governo non deve fare la riforma del fisco né quella della giustizia. Ma senza queste riform… - borghi_claudio : @TarabellAlberto Ma quelle che ci sono scritte in dettaglio, vedi riforma della giustizia, per me possono pure anda… - ItaliaViva : Nella passata maggioranza, con il governo Conte, Italia Viva era minoranza garantista. Ora, con il governo Draghi e… - NovecentoV : RT @IlPrimatoN: La riforma della giustizia che sta preparando la Cartabia non è la soluzione ma un ulteriore pericolo: ecco perché https:/… - casto_lorenzo : RT @borghi_claudio: @TarabellAlberto Ma quelle che ci sono scritte in dettaglio, vedi riforma della giustizia, per me possono pure andare b… -