Isola 2021: Arianna Cirrincione, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi contro il reality (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2021, molti telespettatori hanno avuto da ridire sul comportamento di alcuni naufraghi. Ma non solo, in tanti hanno sollevato alcuni quesiti riguardo le prove e hanno manifestato il proprio malcontento riguardo le ultime clip. Dello stesso avviso sono state anche Arianna Cirrincione, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Le tre hanno fatto sentire la loro voce in merito alle ultime dinamiche che hanno coinvolto i loro cari. Isola dei Famosi 2021: la rabbia di Arianna Cirrincione Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, i riflettori si sono concentrati su Andrea Cerioli. L’ex tronista, non a caso, non è passato ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo l’ultima diretta dell’dei Famosi, molti telespettatori hanno avuto da ridire sul comportamento di alcuni naufraghi. Ma non solo, in tanti hanno sollevato alcuni quesiti riguardo le prove e hanno manifestato il proprio malcontento riguardo le ultime clip. Dello stesso avviso sono state anche. Le tre hanno fatto sentire la loro voce in merito alle ultime dinamiche che hanno coinvolto i loro cari.dei Famosi: la rabbia diNel corso dell’ultima puntata dell’dei Famosi, i riflettori si sono concentrati su Andrea Cerioli. L’ex tronista, non a caso, non è passato ...

Advertising

fattoquotidiano : Più passano i giorni, più il pranzo alle Terme di Sardara – vietato perché avvenuto il 7 aprile, con l’isola in zon… - Agenzia_Ansa : Sono proseguiti anche durante la notte gli sbarchi a Lampedusa. Sull'isola sono approdati 4 barconi con a bordo 635… - fattoquotidiano : Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola - Claudia_Cabrini : [Dal blog] Questa mattina vi porto a #Malta. Ora possiamo scoprirla anche da casa e più precisamente tramite Podcas… - HollywoodCiak : #DaviddiDonatello2021 Migliore attrice non protagonista #MatildaDeAngelis - #LIsoladelleRose Miglior attore non pr… -