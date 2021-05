'Io sono Giorgia', il conflitto della Meloni tra palco e realtà (Di domenica 16 maggio 2021) Di solito i politici che sfornano libri non riscaldano i cuori dei lettori. Eppure Io sono Giorgia sta spiazzando un po tutti. La Meloni uscita fuori dagli schemi dell autobiografia , intesa come ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 16 maggio 2021) Di solito i politici che sfornano libri non riscaldano i cuori dei lettori. Eppure Iosta spiazzando un po tutti. Lauscita fuori dagli schemi dell autobiografia , intesa come ...

Advertising

fsartirana : RT @Misurelli77: Io sono Giorgia Ma racconto la storia a modo mio Dimenticando i giovani Balilla,le foto del duce e i saluti romani del fro… - DanieleDragone1 : @GiorgiaMeloni Cara Giorgia dovresti chiedergli come ha preso quel negozio a tor bellamonaca in quanto sono locali… - LucianoRomeo9 : RT @BlackOutTotale: In giro ci sono già delle contraffazioni. Qualcuno sa dirmi qual è l'originale?? Perché se uno è 'Io sono Giorgia', l'a… - AnnaritaNinni : “Io sono Giorgia” regalato agli studenti: l’indottrinamento di Fdi fuori dai licei non possiamo accettarlo - Misurelli77 : Io sono Giorgia Ma racconto la storia a modo mio Dimenticando i giovani Balilla,le foto del duce e i saluti romani… -