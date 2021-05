Giulia Stabile | è accaduto appena ha vinto Amici | impossibile non notare quel che ha fatto

(Di domenica 16 maggio 2021) La ventesima edizione disi è conclusa con l’annuncio del vincitore: si tratta della ballerina 26enne, che ha battuto il cantante Sangiovanni. Il vincitore di2021 è stato ufficialmente annunciato: si tratta della ballerinache hala ventesima edizione del talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi. La finale diè stata trasmessa nel corso della serata di sabato 15 maggio e si è conclusa con la vittoria della ballerina. La giovane artista, infatti, è riuscita a trionfare riuscendo a battere il cantante Sangiovanni con il quale era arrivata in finalissima. La notizia della vittoria della ballerina 26enne giunge in modo del tutto inatteso in quanto il cantante Sangiovanni, con il qualesta ...

Advertising

GaetaNews24 : Carmen Guadalaxara nella Giuria di Amici, il talent di Maria De Filippi vinto da Giulia Stabile - TRAVERSA : #GiuliaStabile vince #Amici. La #ballerina nel #talent di #MariaDeFilippi A #Sangiovanni è andato il… - mimmispnv : RT @momentotisanae: giulia stabile, 18 anni, ballerina. vincitrice di Amici20, la prima ballerina donna a vincere nella storia del programm… - KekkaResta : RT @momentotisanae: giulia stabile, 18 anni, ballerina. vincitrice di Amici20, la prima ballerina donna a vincere nella storia del programm… - MircoRoncoli_7 : GIULIA STABILE ENTRA NELLA STORIA COME LA PRIMA BALLERINA DONNA A VINCERE TUTTO IL PROGRAMMA COMPLIMENTI #Amici20… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Stabile

E'la vincitrice della 20° edizione di 'Amici' di Maria De Filippi. In gara con il suo fidanzato Sangiovanni, la giovane esulta incredula con in mano la coppa della vittoria del talentè la vincitrice di Amici 2021 . La ballerina 19enne è riuscita a conquistare il titolo dopo un combattuto testa a testa contro il cantautore Sangiovanni , che invece ha trionfato nella ...Quanto ha guadagnato la ballerina Giulia Stabile con i premi vinti durante la finale di Amici 20? Le abbiamo fatto i "conti in tasca" ...A spendere le parole più belle per Giulia è stato il suo amato Sangiovanni. Giulia Stabile è la vincitrice della ventesima edizione di Amici. Leggi anche Giulia Stabile vince Amici 20. 'Io sono un sos ...