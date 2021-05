Gaza | le bombe di Israele sfiorano l’Agenzia Onu per i rifugiati Vertice Nazioni Unite Netanyahu | “Operazione richiederà tempo | abbiamo sostegno Usa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 maggio 2021) Nel pomeriggio di sabato ha raso al suolo i 12 piani del grattacielo di al-Jala, riducendo in polvere le redazioni di media internazionali che fornivano informazioni dal campo, come al-Jazeera e Associated Press. E l’esercito israeliano ha sfiorato coi suoi bombardamenti anchedell’Onu per ipalestinesi (Unrwa) aCity, nel corso del massiccio attacco sferrato nella notte appena scorsa. Continua l’offensiva di Tel Aviv nella Striscia, che da oggi dovrebbe rimanere senza elettricità, in un conflitto che si protrae da una settimana e che solo stanotte ha provocato 33 morti, fra cui 12 donne e 8 minori. Finora sono 188 i palestinesi che sono stati uccisi e tra loro ci sono 55 bambini. I feriti sono almeno 1.230. Danneggiato anche un ospedale di Medici senza frontiere, mentre anche la strada che porta all’ospedale ...