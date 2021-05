Fedriga | Talotti ha saputo donare amore fino alla fine

(Di domenica 16 maggio 2021) “A nome di tutta la comunità regionale rivolgomoglie, al piccolo Elio, ai genitori,sorella e ai parenti le condoglianze per la scomparsa di Alessandro, che ha dimostratouna grande forza d’animo nell’affrontare la malattia che l’ha strappato prematuramentevita”. Lo ha detto oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, a poche ore dscomparsa a soli 40 anni di Alessandro, friulano, campione azzurro di salto in alto che da circa un anno combatteva contro un tumore. “Pur nel dolore e nelle difficoltà che il male ha causato – ha affermato-, Alessandro ha avuto il coraggio e la volontà di vivere donandoe gioia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fedriga Talotti

triestecafe.it

“A nome di tutta la comunità regionale rivolgo alla moglie, al piccolo Elio, ai genitori, alla sorella e ai parenti le condoglianze per la ...E' morto nella notte, Alessandro Talotti, tra i migliori atleti azzurri di salto in alto. In più occasioni nell'ultimo anno aveva raccontato la sua battaglia contro il tumore che lo aveva colpito. Lo ...