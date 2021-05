Diretta Fiorentina - Napoli ore 12 30 | probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

(Di domenica 16 maggio 2021) Alserve una vittoria per rimettersi davanti alla Juve dopo la vittoria dei bianconeri con l'Inter e il conseguente sorpasso agli azzurri, per puntare poi a chiudere il discorso qualificazione ...

Advertising

sscnapoli : ?? | #FiorentinaNapoli sarà diretta dall’arbitro Abisso di Palermo. ?? - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Fiorentina-Napoli, azzurri obbligati a vincere per m… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - sscalcionapoli1 : Fiorentina-Napoli sarà diretta dall’arbitro Abisso di Palermo, i quattro precedenti con il Napoli in #SerieATIM… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Fiorentina

Al Napoli serve una vittoria per rimettersi davanti alla Juve dopo la vittoria dei bianconeri con l'Inter e il conseguente sorpasso agli azzurri, per puntare poi a chiudere il discorso qualificazione ...- Napoli -Napoli Serie A . Gentili lettori di Calcio Napoli 24 , buongiorno e benvenuti allatestuale- Napoli , match valido per il campionato di Serie A . Di seguito gli ...Serie A, le partite della 37esima giornata in programma domenica 16 maggio 2021: ecco dove vederle in diretta tv e live streaming ...NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Mario Rui; Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. L'arbitro della partita sarà Rosario Abisso, 35 anni, della sezione di Palermo ...