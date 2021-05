Cosmi: “Siamo stati dentro le partite fino all’ultimo minuto. Abbiamo onorato e giocato con tutti” (Di domenica 16 maggio 2021) Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato così a Sky Sport dopo il pari del Vigorito, risultato che inguaia il club campano nella lotta alla salvezza: “Siamo stati dentro le partite fino all’ultimo minuto. Abbiamo onorato e giocato con tutti come dei professionisti quali Siamo.Simy? Sta facendo bene, col Verona anche senza segnare ha dato un grande aiuto alla squadra. Poi c’è stato anche qualche rigore, ma non è un limite, anzi. Averceli giocatori che li tirano così.Futuro che può dipendere dalla retrocessione? No, non credo che il Crotone farà valutazioni avventate. Stroppa due anni fa ebbe un’annata difficile, ma fu confermato e riportò la squadra ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Serse, tecnico del Crotone, ha parlato così a Sky Sport dopo il pari del Vigorito, risultato che inguaia il club campano nella lotta alla salvezza: “leconcome dei professionisti quali.Simy? Sta facendo bene, col Verona anche senza segnare ha dato un grande aiuto alla squadra. Poi c’è stato anche qualche rigore, ma non è un limite, anzi. Averceliri che li tirano così.Futuro che può dipendere dalla retrocessione? No, non credo che il Crotone farà valutazioni avventate. Stroppa due anni fa ebbe un’annata difficile, ma fu confermato e riportò la squadra ...

