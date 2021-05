Colazione da Fendi Caffé

Leggi su cityroma

(Di domenica 16 maggio 2021) Skip to content In occasione del lancio della nuova collezione,inaugurain collaborazione con la Rinascente. Fino al 7 Giugno sarà possibile vivere un’esperienza di lusso, nata per soddisfare tutti i sensi, tra design ricercato, colori decisi e piatti gourmet, in una location esclusiva vista Duomo. Il concetto disi ispira a una nuova interpretazione dell’iconico logo FF, che è stato rivisitato attraverso i riferimenti degli anni Settanta e le vibrazioni degli anni Novanta. FF Vertigo, il logo creato dall’artista newyorkese Sarah Coleman, è un motivo ondeggiante ispirato alle vertigini del celebre film di Alfred Hitchcock. Il concetto FF Vertigo invade lo spazio: tavoli, vetrine, tovaglioli e dettagli, compresi cibi e ...