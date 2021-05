Cagliari salvo, Benevento a un passo dalla B (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) - Il Cagliari è salvo, il Benevento è a un passo dalla retrocessione. Con il pareggio in extremis per 1-1 del Crotone al Vigorito contro i campani, grazie a una rete nel recupero di Simy, i sardi con 36 punti possono festeggiare la matematica salvezza a poche ore dal match di San Siro contro il Milan. Umore decisamente diverso per la squadra di Filippo Inzaghi che vede le chance di restare in Serie A appese a un filo. Con 32 punti la formazione campana può agganciare solamente il Torino che la precede di 3 punti. Il Benevento deve sperare che i granata non facciano punti nel recupero di martedì contro la Lazio per poi giocarsi tutto nell'ultima giornata allo stadio Olimpico Grande Torino contro la squadra di Nicola. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) - Il, ilè a unretrocessione. Con il pareggio in extremis per 1-1 del Crotone al Vigorito contro i campani, grazie a una rete nel recupero di Simy, i sardi con 36 punti possono festeggiare la matematica salvezza a poche ore dal match di San Siro contro il Milan. Umore decisamente diverso per la squadra di Filippo Inzaghi che vede le chance di restare in Serie A appese a un filo. Con 32 punti la formazione campana può agganciare solamente il Torino che la precede di 3 punti. Ildeve sperare che i granata non facciano punti nel recupero di martedì contro la Lazio per poi giocarsi tutto nell'ultima giornata allo stadio Olimpico Grande Torino contro la squadra di Nicola.

