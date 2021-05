Avellino in lutto: si è tolto la vita a 31 anni l’ex calciatore Filippo Viscido (Di lunedì 17 maggio 2021) Tragedia a Battipaglia: Filippo Viscido, ex centrocampista dell’Avellino ai tempi della Serie D, si è suicidato. Aveva soltanto 31 anni. Non si conoscono le motivazioni dell’insano gesto. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Era molto conosciuto e benvoluto da tutti. Filippo è stato trovato impiccato in un garage a ridosso di via Baratta, nel rione Sant’Anna. Sul luogo sono accorsi i poliziotti che hanno avviato le indagini per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Filippo Viscido, da centrocampista, ha vestito le maglie di numerose squadre campane, dal Pomigliano alla Salernum Baronissi, passando per Cavese, Avellino, Battipagliese, militando anche nei professionisti. Foto: Logo Avellino L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) Tragedia a Battipaglia:, ex centrocampista dell’ai tempi della Serie D, si è suicidato. Aveva soltanto 31. Non si conoscono le motivazioni dell’insano gesto. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Era molto conosciuto e benvoluto da tutti.è stato trovato impiccato in un garage a ridosso di via Baratta, nel rione Sant’Anna. Sul luogo sono accorsi i poliziotti che hanno avviato le indagini per ricostruire le dinamiche dell’accaduto., da centrocampista, ha vestito le maglie di numerose squadre campane, dal Pomigliano alla Salernum Baronissi, passando per Cavese,, Battipagliese, militando anche nei professionisti. Foto: LogoL'articolo proviene da ...

