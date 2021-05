(Di domenica 16 maggio 2021)Hirai, ex concorrente del Grande Fratello, èdel piccolo Massimo Girolamo ChikahiroHirai. L’ex gieffino, modello e apprezzato cuoco, ha reso nota la notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. A renderloè stata lache non fa parte del mondo dello spettacolo. “Amore mio, quando ho sentito il tuo primo vagito stando all’erta fuori ad aspettarti ho pianto, non ce l ho fatta ad essere semplicemente felice”, ha scrittonella didascalia della foto del suo bambino, “Non so neanche perché ho immaginato che ci fossero ad aspettarti anche i tuoi bisnonni, Ottavio e Fernanda. Reiko e Chikao; o forse semplicemente mi piaceva il fatto che fossero li a vedere come ...

Advertising

andreastoolbox : Andrea Cocco del Gf è diventato padre: la compagna è Teresa, ingegnere e insegnante - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno - Quotidiano Online] - chilosanonsisa : Andrea Cocco, mia vecchia crush, vincitore dell'iconica undicesima edizione del #gf, è diventato papà. E tra un po'… - VELOSPORT1960 : Andrea Hirai Cocco, il vincitore dell'undicesima edizione del Grande Fratello, è diventato papà. La sua compagna, T… - _Atlas_1 : Vabbè, fun fact per spezzare la tensione ALTISSIMA di questa finale di #Amici20 fornito da un giornaletto a caso ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Cocco

... il noto vincitore diventa papà: la dedica dolcissima - FOTO NON PERDERTI ANCHE > Mara Venier, clamorosa batosta: notizia davvero inaspettata, il giovane italo - giapponese che aveva ...Gossip La dolce e tenera dedica su Instagram con cui ha annunciato la nascita del suo primogenito: le parole del vincitore del Grande Fratello 11 Pubblicato su 15 Maggio 2021del Grande Fratello è diventato papà ! Pochi mesi fa ha annunciato a sorpresa di essere in attesa del primo figlio , che è nato oggi. Il piccolo è venuto al mondo in Sicilia, la regione ...Andrea Hirai Cocco, ex concorrente del Grande Fratello a lungo legato a Margherita Zanatta, è diventato padre. Lo ha annunciato via Instagram pubblicando la prima foto del suo bambino, Massimo Girolam ...‘Grande Fratello’ Ex vincitore è diventato papà. Qualche mese fa vi avevamo rivelato che il vincitore assai amato del Grande Fratello 11, quello più lungo di sempre, Andrea ...