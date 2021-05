Yamaha va fortissimo | la pole è di Quartararo

(Di sabato 15 maggio 2021) Il Diablostrappa lanelle qualifiche del GP di Francia sulle curve del circuito di Le Mans. Fabio sfrutta benissimo le performance dellasu pista asciutta. Infatti alle spalle del francese c’è il compagno di squadra Maverick Vinales. Chiude la prima fila Jack Miller con la Ducati. La cronaca delle qualifiche del GP di Francia Era stata prima in dubbio la sua presenza. Poi l’operazione alla quale era appena stato sottoposto aveva messo in dubbio la sua forma fisica. E invece nonostante ogni voce negativa è proprio Fabioilman sulla pista di casa di Le Mans. Il Diablo sfrutta alla perfezione laiperperformante del GP di Francia. Strappa la prima posizione avanti al compagno di squadra Maverick Vinales e all’ufficiale Ducati Jack ...

