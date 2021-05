Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2021 ore 13:30 (Di sabato 15 maggio 2021) Viabilità 15 MAGGIO 2021 ORE 12.20 – FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA TUSCOLANA E PONTINA SULLA CASILINA CODE ALTEZZA FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI INFORMIAMO CHE LUNEDÌ 17 MAGGIO LA 10^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA ATTRAVERSERÀ LA PROVINCIA DI RIETI TRA LE 14 E LE 16 CIRCA. DALLE 13.00, CHIUSURE E DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLA SALARIA E SULLA REGIONALE TERNANA, TRA ANTRODOCO E POGGIO BUSTONE, E SULLE STRADE INTERESSATE DEL CENTRO CITTADINO DI RIETI. IL GIRO SARÀ PRECEDUTO DALLA MANIFESTAZIONE GIRO-E, CORSA NON COMPETITIVA, CHE PARTIRÀ ALLE 12 A RIETI CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO GIA’ DALLE 11.30. AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI, ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 maggio 2021)15 MAGGIOORE 12.20 – FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA TUSCOLANA E PONTINA SULLA CASILINA CODE ALTEZZA FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI INFORMIAMO CHE LUNEDÌ 17 MAGGIO LA 10^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA ATTRAVERSERÀ LA PROVINCIA DI RIETI TRA LE 14 E LE 16 CIRCA. DALLE 13.00, CHIUSURE E DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLA SALARIA E SULLA REGIONALE TERNANA, TRA ANTRODOCO E POGGIO BUSTONE, E SULLE STRADE INTERESSATE DEL CENTRO CITTADINO DI RIETI. IL GIRO SARÀ PRECEDUTO DALLA MANIFESTAZIONE GIRO-E, CORSA NON COMPETITIVA, CHE PARTIRÀ ALLE 12 A RIETI CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO GIA’ DALLE 11.30. AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI, ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2021 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Dalle 15,30 alle 19,30 manifestazione nell'area di piazza del Popolo. - romamobilita : #Roma #viabilità Aurelia, code per incidente nel tratto compreso tra via di Malagrotta e via Castel di Guido in direzione Civitavecchia - Lazio_Notizie : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Viale Palmiro Togliatti, possibili rallentamenti per incidente altezza piazzale Pino Pascali in direzion… - Angelo16963582 : @virginiaraggi Notizie del progetto approvato e mai iniziato della nuova stazione FS del Pigneto? siamo in attesa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Rimini: giovedì online il ricordo di Paolo Fabbri ad un anno dalla morte ... presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma, dove ... Le modifiche alla viabilità 'Marco Vorabbi e le dovute precauzioni' in concerto live all'Admiral Art ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 05 - 2021 ore 11:30 VIABILITÀ 15 MAGGIO 2021 ORE 11.20 " FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELL'A24 ROMA TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di, dove ... Le modifiche alla'Marco Vorabbi e le dovute precauzioni' in concerto live all'Admiral Art ...15 MAGGIO 2021 ORE 11.20 " FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELL'A24TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA ...