Uomini e Donne, l'ex tronista Silvia Raffaele è diventata mamma

Silvia Raffaele, amatissima tronista di Uomini e Donne in un'edizione di un po' di anni fa, nella nottata di ieri ha dato alla luce il suo primogenito, che ha chiamato Lorenzo. Ad annunciarlo su Instagram è stato il papà, il calciatore Andrea La Mantia, che ha pubblicato una storia con su scritto: "Benvenuto Lorenzo, mamma e papà già ti amano!".

Uomini e Donne, Silvia Raffaele mamma per la prima volta: è nato Lorenzo

Silvia Raffaele e Andrea La Mantia stanno insieme ormai da parecchi anni e la loro è sempre stata una storia solida, senza crisi (almeno non così importanti da essere notate e segnalate dai fan) e senza pettegolezzi a sporcare il loro amore. Classe 1990, ...

