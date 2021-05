Tommaso Zorzi, la sorella Gaia fa coming out: annuncio a sorpresa (Di sabato 15 maggio 2021) Tommaso Zorzi è rimasto stupito dall’annuncio della sorella Gaia. La donna ha infatti dichiarato sui social il suo coming out. La sorella ha fatto un’inaspettata dichiarazione (via web)E’ abituato a stupire e a far parlare di sé. Questa volta però è Tommaso Zorzi a rimanere stupito e senza parole. Il merito è della sorella Gaia, anch’essa influencer, che sui social ha fatto un clamoroso quanto inaspettato coming out. Leggi anche-> Mario Tozzi, tutto su di lui: vita, lavoro e curiosità La 23enne sorella del ben più noto vincitore del Grande Fratello Vip, ha infatti dichiarato sul suo profilo Twitter di essere bisessuale. Una notizia inattesa per il fratello, il quale ... Leggi su vesuvius (Di sabato 15 maggio 2021)è rimasto stupito dall’della. La donna ha infatti dichiarato sui social il suoout. Laha fatto un’inaspettata dichiarazione (via web)E’ abituato a stupire e a far parlare di sé. Questa volta però èa rimanere stupito e senza parole. Il merito è della, anch’essa influencer, che sui social ha fatto un clamoroso quanto inaspettatoout. Leggi anche-> Mario Tozzi, tutto su di lui: vita, lavoro e curiosità La 23ennedel ben più noto vincitore del Grande Fratello Vip, ha infatti dichiarato sul suo profilo Twitter di essere bisessuale. Una notizia inattesa per il fratello, il quale ...

