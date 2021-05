Thuram: «Il calcio ha un potere incredibile. Deve lottare contro il razzismo e per un mondo migliore» (Di sabato 15 maggio 2021) contro il Sassuolo, domani alle 18, i giocatori del Parma indosseranno una maglia nera con la scritta in oro “Black Lives Matter”. La voce che sostiene l’iniziativa è quella di Lilian Thuram che a Parma ha giocato 5 anni. Repubblica lo intervista. «Sono orgoglioso che il Parma abbia fatto questa scelta, anche perché è a Parma che io sono diventato un giocatore. Il calcio ha un potere incredibile e dimostra che si può lottare contro il razzismo. Farlo a voce è importante ma cambia poco le cose, scriverlo sulla maglia ha più forza e ha più valore simbolico. La maglia è un codice identitario, è quella che veste il tuo corpo, non è solo un indumento, ma un messaggio mondiale». Sul razzismo: «È un problema culturale della nostra società. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 maggio 2021)il Sassuolo, domani alle 18, i giocatori del Parma indosseranno una maglia nera con la scritta in oro “Black Lives Matter”. La voce che sostiene l’iniziativa è quella di Lilianche a Parma ha giocato 5 anni. Repubblica lo intervista. «Sono orgoglioso che il Parma abbia fatto questa scelta, anche perché è a Parma che io sono diventato un giocatore. Ilha une dimostra che si puòil. Farlo a voce è importante ma cambia poco le cose, scriverlo sulla maglia ha più forza e ha più valore simbolico. La maglia è un codice identitario, è quella che veste il tuo corpo, non è solo un indumento, ma un messaggio mondiale». Sul: «È un problema culturale della nostra società. ...

Advertising

napolista : A Repubblica: «Quando tra mezzo secolo ci guarderemo indietro ci chiederemo: come abbiamo potuto lasciare morire co… - romi_andrio : RT @repubblica: Lilian Thuram: 'Battiamo il Pensiero Bianco. Dal calcio più impegno sui diritti' - angiuoniluigi : RT @repubblica: Lilian Thuram: 'Battiamo il Pensiero Bianco. Dal calcio più impegno sui diritti' - repubblica : Lilian Thuram: 'Battiamo il Pensiero Bianco. Dal calcio più impegno sui diritti' - gabrielemajo : Post Edited: COL SASSUOLO IL PARMA CALCIO SCENDE IN CAMPO CON UNA MAGLIA SPECIALE PER SENSIBILIZZARE CONTRO OGNI -