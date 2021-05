The Card Counter: con Oscar Isaac in uscita a settembre (Di sabato 15 maggio 2021) Uno dei film più attesi dell’anno, e probabilmente l’indie più atteso finito durante la quarantena, è “The Card Counter” di Paul Schrader. Di cosa parla The Card Counter? Le riprese del film, interpretato da Oscar Isaac nei panni di un giocatore d’azzardo ed ex soldato che si propone di aiutare un giovane in cerca di vendetta su un nemico comune del loro passato, si sono interrotte a marzo, con solo cinque giorni di produzione rimasti. La trama The Card Counter segue William Tell (Isaac), un giocatore d’azzardo ed ex militare che si propone di riformare un giovane in cerca di vendetta su un nemico comune del loro passato. Tell vuole solo giocare a carte. La sua esistenza spartana sulle tracce del casinò viene distrutta ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Uno dei film più attesi dell’anno, e probabilmente l’indie più atteso finito durante la quarantena, è “The” di Paul Schrader. Di cosa parla The? Le riprese del film, interpretato danei panni di un giocatore d’azzardo ed ex soldato che si propone di aiutare un giovane in cerca di vendetta su un nemico comune del loro passato, si sono interrotte a marzo, con solo cinque giorni di produzione rimasti. La trama Thesegue William Tell (), un giocatore d’azzardo ed ex militare che si propone di riformare un giovane in cerca di vendetta su un nemico comune del loro passato. Tell vuole solo giocare a carte. La sua esistenza spartana sulle tracce del casinò viene distrutta ...

