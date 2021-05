Terremoto a Gubbio, scossa di magnitudo 4 (Di sabato 15 maggio 2021) Un Terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto stamani a Gubbio alle ore 9.56.La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche a Perugia nel capoluogo umbro. Al momento non giunte al centralino dei vigili del fuoco segnalazioni di danni a persone o cose. Sono in corso verifiche. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021) Undi4.0 è avvenuto stamani aalle ore 9.56.Laè stata avvertita dalla popolazione, anche a Perugia nel capoluogo umbro. Al momento non giunte al centralino dei vigili del fuoco segnalazioni di danni a persone o cose. Sono in corso verifiche.

emergenzavvf : ?? Scossa di #terremoto alle 9:56 ML 4.0 registrata a #Gubbio (PG), seguita da una seconda alle 10:07 di magnitudo… - Corriere : Terremoto in Umbria, la scossa avvertita a Gubbio e a Perugia. «Magnitudo 4.0» - Corriere : Terremoto in Umbria, la scossa avvertita a Gubbio e a Perugia. «Magnitudo 4.0» - IlDucato : #Terremoto: scossa con epicentro a #Gubbio, è stata avvertita anche a #Urbino. Evacuate alcune classi. - ilpost : C’è stato un terremoto di magnitudo 3.1 in Umbria -