Studio giapponese: i mammiferi possono “respirare” con l’ano (Di sabato 15 maggio 2021) I mammiferi possono assorbire ossigeno attraverso l'ano. È quanto ha stabilito un team di scienziati giapponesi in uno Studio pubblicato ieri sulla rivista Med. Incuriositi dal modo in cui alcuni animali respirano tramite l'intestino in caso di emergenza, i ricercatori della Tokyo Medical and Dental University hanno dimostrato che lo stesso è possibile, in condizioni sperimentali, in topi, ratti e maiali. Secondo il loro lavoro, ciò potrebbe valere anche per gli esseri umani in deficit respiratorio, ad esempio in caso di carenza di ventilatori, come è avvenuto durante la pandemia di Covid-19, o quando queste macchine non si dimostrano adatte a un paziente.La respirazione comporta l'inalazione di ossigeno e l'espirazione di anidride carbonica attraverso i polmoni o le branchie. Ma le specie hanno sviluppato altri meccanismi. Alcuni ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 15 maggio 2021) Iassorbire ossigeno attraverso l'ano. È quanto ha stabilito un team di scienziati giapponesi in unopubblicato ieri sulla rivista Med. Incuriositi dal modo in cui alcuni animali respirano tramite l'intestino in caso di emergenza, i ricercatori della Tokyo Medical and Dental University hanno dimostrato che lo stesso è possibile, in condizioni sperimentali, in topi, ratti e maiali. Secondo il loro lavoro, ciò potrebbe valere anche per gli esseri umani in deficit respiratorio, ad esempio in caso di carenza di ventilatori, come è avvenuto durante la pandemia di Covid-19, o quando queste macchine non si dimostrano adatte a un paziente.La respirazione comporta l'inalazione di ossigeno e l'espirazione di anidride carbonica attraverso i polmoni o le branchie. Ma le specie hanno sviluppato altri meccanismi. Alcuni ...

