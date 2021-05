Spezia-Torino | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 15 maggio 2021) Alle 15apre la 37a giornata di Serie A in una sfida salvezza tutta da gustare. Italiano e Nicola si affidano ai loro uomini migliori per cercare di vincere e guadagnarsi la salvezza in questa penultima giornata. Nella squadra di casa c'è Nzola in attacco, mentre ilritrova Belotti in coppia con Sanabria. Ecco le(4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Ismajli Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Saponara. All. Italiano.(3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola.