Sonego Djokovic streaming diretta tv: dove vedere la semifinale degli Internazionali d’Italia (Di sabato 15 maggio 2021) di tennis a Roma Sonego Djokovic streaming diretta TV – Oggi, sabato 15 maggio 2021, intorno alle ore 19 l’Italia del tennis fa il tifo per Lorenzo Sonego, che nella semifinale del Masters 1000 di Roma affronta Novak Djokovic, numero uno al mondo. Il tennista azzurro è reduce dalla vittoria in tre set contro Rublev, in un match molto dispendioso e nel quale ha compiuto una vera e propria impresa. Ma dove vedere il match tra Sonego e Djokovic di oggi, valido per la semifinale degli Internazionali d’Italia 2021, in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il match ... Leggi su tpi (Di sabato 15 maggio 2021) di tennis a RomaTV – Oggi, sabato 15 maggio 2021, intorno alle ore 19 l’Italia del tennis fa il tifo per Lorenzo, che nelladel Masters 1000 di Roma affronta Novak, numero uno al mondo. Il tennista azzurro è reduce dalla vittoria in tre set contro Rublev, in un match molto dispendioso e nel quale ha compiuto una vera e propria impresa. Mail match tradi oggi, valido per la2021, intv e in? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il match ...

Advertising

WeAreTennisITA : MESSO IN RIGA ANCHE RUBLEV ?? Un gladiatore nell’arena: con il carico di energia del pubblico, Sonego rimonta Rublev… - angelomangiante : Fantastico #Sonego!!!! Pochi mesi fa aveva battuto il n.1 al mondo Djokovic a Vienna. Stavolta batte (6-4 6-7 7-6… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, SONEGO IN SEMIFINALE Battuto Rublev in tre set (3-6, 6-4, 6-3) ??… - paolacip : Tennis, Internazionali: immenso Sonego, è in semifinale contro Djokovic - UgoBaroni : RT @CorSport: #Sonego magico: vola in semifinale contro #Djokovic agli Internazionali! ?? -