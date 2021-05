Sarah Coleman e Fendi insieme per l’estate 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Coleman

Vogue Italia

In occasione del lancio della nuova capsule collection estiva FF Vertigo , creata in co - lab con l'artista newyorkese, Fendi ha stretto una frizzante partnership con la storica Rinascente di Milano. La magica terrazza del settimo piano ospita il Fendi Caffè fino al 7 giugno , trasformata attraverso gli ...La collezione di Fendi FF Vertigo è la nuova capsule collection per l'estate , creata in co - lab con l'artista newyorkeseche ha ideato il logo con la doppia FF effetto zoom . La maison romana , dopo aver affidato il concept della boutique di Miami alla visual artist, ha collaborato ancora con ...L'azienda di moda Fendi e la stilista Sarah Coleman hanno lanciato la nuova capsule collection per la stagione estiva 2021.Le F di Fendi arrivano su caffé, cappuccini e hamburger: alla Rinascente di Milano apre il bar della casa di moda romana, caratterizzato dal nuovo logo "Vertigo". Il Fendi Caffé si trova nella Food Ha ...