Santori (Sardine): 'Vogliamo collaborare a un fronte progressista ma senza subalternità' (Di sabato 15 maggio 2021) Giornata di interventi durante l'assemblea nazionale di Articolo Uno, in cui ha partecipato anche Mattia Santori, uno dei leader delle Sardine. Dopo la spinta decisiva per la vittoria di Bonaccini in ... Leggi su globalist (Di sabato 15 maggio 2021) Giornata di interventi durante l'assemblea nazionale di Articolo Uno, in cui ha partecipato anche Mattia, uno dei leader delle. Dopo la spinta decisiva per la vittoria di Bonaccini in ...

Advertising

LegaSalvini : #GREGORETTI; SARDINE A LUTTO PER IL VERDETTO SU SALVINI. IL WEB STRAPAZZA I PESCIOLINI ROSSI. SANTORI PERDE LE STAF… - MariMario1 : RT @k_arsenale: Diego Bianchi sul caso Jebreal: 'A Propaganda Live scegliamo persone per storia e competenza'. Quindi invitò Mattia Santori… - AuricchioAurora : RT @k_arsenale: Diego Bianchi sul caso Jebreal: 'A Propaganda Live scegliamo persone per storia e competenza'. Quindi invitò Mattia Santori… - alex_antony17 : RT @LegaSalvini: #GREGORETTI; SARDINE A LUTTO PER IL VERDETTO SU SALVINI. IL WEB STRAPAZZA I PESCIOLINI ROSSI. SANTORI PERDE LE STAFFE Trip… - SfigaCatrame : RT @k_arsenale: Diego Bianchi sul caso Jebreal: 'A Propaganda Live scegliamo persone per storia e competenza'. Quindi invitò Mattia Santori… -