Roma-Lazio 2-0 | Mourinho sui social | “Complimenti alla squadra e a Fonseca”

"Complimenti alla squadra e a mister Fonseca. Grande vittoria". Lo ha scritto Josè Mourinho con un commento apparso sul profilo Instagram della Roma dopo la vittoria per 2-0 sulla Lazio nel derby della penultima giornata di Serie A. L'allenatore portoghese subentrerà sulla panchina giallorossa dal 1° luglio e non è nuovo ad alcuni messaggi social sotto agli account ufficiali dei capitolini.

